Seznam společností
Instacart
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • UX výzkumník

  • Všechny platy UX výzkumník

Instacart UX výzkumník Platy

Kompenzace UX výzkumník in United States ve společnosti Instacart se pohybuje od $257K year pro L5 do $199K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $212K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Instacart. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$257K
$180K
$77K
$0
L6
$199K
$199K
$0
$0
Zobrazit 3 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Instacart podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Instacart podléhají RSUs 2letému plánu nabývání:

  • 50% nabývá v 1st-ROK (50.00% ročně)

  • 50% nabývá v 2nd-ROK (12.50% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených UX výzkumník nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX výzkumník ve společnosti Instacart in United States představuje roční celkovou odměnu $425,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Instacart pro pozici UX výzkumník in United States je $249,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Instacart

Související společnosti

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje