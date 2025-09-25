Seznam společností
Instacart
Instacart Produktový manažer Platy

Kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti Instacart se pohybuje od $160K year pro L3 do $553K year pro L9. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $338K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Instacart. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
Product Manager 1
$160K
$132K
$28.4K
$0
L4
Product Manager 2
$206K
$170K
$32.3K
$3.9K
L5
Senior Product Manager
$349K
$205K
$144K
$0
L6
Senior Product Manager 2
$389K
$212K
$172K
$6.1K
$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Instacart podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Instacart podléhají RSUs 2letému plánu nabývání:

  • 50% nabývá v 1st-ROK (50.00% ročně)

  • 50% nabývá v 2nd-ROK (12.50% čtvrtletně)



Časté dotazy

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Produktový manažer tại Instacart in United States có tổng thu nhập hàng năm là $796,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Instacart cho vị trí Produktový manažer in United States là $338,000.

