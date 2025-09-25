Kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti Instacart se pohybuje od $209K year pro L4 do $395K year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $243K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Instacart. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$209K
$139K
$70.2K
$0
L5
$253K
$181K
$71.8K
$0
L6
$279K
$195K
$84.7K
$0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Instacart podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
50%
ROK 1
50%
ROK 2
Ve společnosti Instacart podléhají RSUs 2letému plánu nabývání:
50% nabývá v 1st-ROK (50.00% ročně)
50% nabývá v 2nd-ROK (12.50% čtvrtletně)
