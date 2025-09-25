Seznam společností
Instacart
Instacart Manažerský konzultant Platy

Průměrná celková kompenzace Manažerský konzultant in United States ve společnosti Instacart se pohybuje od $83K do $118K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Instacart. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Průměrná celková kompenzace

$94K - $107K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$83K$94K$107K$118K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Instacart podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Instacart podléhají RSUs 2letému plánu nabývání:

  • 50% nabývá v 1st-ROK (50.00% ročně)

  • 50% nabývá v 2nd-ROK (12.50% čtvrtletně)



Časté dotazy

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Manažerský konzultant by Instacart in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $118,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Instacart vir die Manažerský konzultant rol in United States is $83,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Instacart

