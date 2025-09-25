Seznam společností
Instacart
  • Platy
  • Manažer obchodních operací

  • Všechny platy Manažer obchodních operací

Instacart Manažer obchodních operací Platy

Kompenzace Manažer obchodních operací ve společnosti Instacart činí $210K year pro L6. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Instacart. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Průměrná celková kompenzace

$193K - $219K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$170K$193K$219K$242K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Instacart podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Instacart podléhají RSUs 2letému plánu nabývání:

  • 50% nabývá v 1st-ROK (50.00% ročně)

  • 50% nabývá v 2nd-ROK (12.50% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer obchodních operací ve společnosti Instacart představuje roční celkovou odměnu $241,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Instacart pro pozici Manažer obchodních operací je $170,150.

