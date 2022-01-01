Seznam společností
Inovalon Platy

Platy ve společnosti Inovalon se pohybují od $43,675 celkové roční kompenzace pro pozici Architekt řešení na dolním konci až po $276,375 pro pozici Manažerský konzultant na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Inovalon. Naposledy aktualizováno: 9/14/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $100K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $132K
Datový analytik
Median $100K

Obchodní analytik
Median $96K
Obchodní rozvoj
$110K
Zákaznické služby
$55.3K
Lidské zdroje
$190K
Manažerský konzultant
$276K
Projektový manažer
$146K
Prodej
$49.8K
Manažer softwarového inženýrství
$246K
Architekt řešení
$43.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Inovalon je Manažerský konzultant at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $276,375. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Inovalon je $105,223.

