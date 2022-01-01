Seznam společností
Innovaccer
Innovaccer Platy

Platy ve společnosti Innovaccer se pohybují od $9,325 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $260,100 pro pozici Manažer produktového designu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Innovaccer. Naposledy aktualizováno: 9/6/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend softwarový inženýr

Datový vědec
Median $17.5K
Produktový manažer
Median $55.8K

Manažer softwarového inženýrství
Median $67.7K
Datový analytik
Median $9.3K
Produktový designér
Median $21.6K
Manažer datové vědy
$70.8K
IT specialista
$77.7K
Manažerský konzultant
$16.5K
Marketingové operace
$11.8K
Manažer produktového designu
$260K
Prodej
$11.8K
