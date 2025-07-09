Seznam společností
Innotech
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Innotech Platy

Platy ve společnosti Innotech se pohybují od $11,973 celkové roční kompenzace pro pozici IT specialista na dolním konci až po $122,400 pro pozici Chemický inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Innotech. Naposledy aktualizováno: 9/14/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $51K

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

DevOps inženýr

Datový analytik
Median $39.8K
Obchodní analytik
Median $46K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Architekt řešení
Median $68K

Datový architekt

Technický programový manažer
Median $78.9K
Administrativní asistent
$22.7K
Chemický inženýr
$122K
Datový vědec
Median $31.3K
IT specialista
$12K
Investiční bankéř
$41.8K
Právní
$63.2K
Produktový designér
$38.8K
Produktový manažer
$60.2K
Projektový manažer
$91.4K
Personalista
$58.5K
Manažer softwarového inženýrství
$66K
Venture kapitalista
$41.9K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Didžiausią atlyginimą Innotech gauna Chemický inženýr at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $122,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Innotech yra $50,958.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Innotech

Související společnosti

  • Apple
  • Spotify
  • Airbnb
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje