INNOLUX
INNOLUX Platy

Platy ve společnosti INNOLUX se pohybují od $23,852 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $39,308 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti INNOLUX. Naposledy aktualizováno: 9/14/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $25.9K
Strojní inženýr
$36.1K
Produktový designér
$23.9K

Projektový manažer
$39.3K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti INNOLUX je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $39,308. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti INNOLUX je $30,980.

