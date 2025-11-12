Seznam společností
InMobi
  • Platy
  • Architekt řešení

  • Datový architekt

InMobi Datový architekt Platy

Průměrná celková kompenzace Datový architekt in India ve společnosti InMobi se pohybuje od ₹3.57M do ₹4.89M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti InMobi. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti InMobi podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (1.19% za období)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový architekt ve společnosti InMobi in India představuje roční celkovou odměnu ₹12,988,619. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti InMobi pro pozici Datový architekt in India je ₹5,479,855.

Další zdroje