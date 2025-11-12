Kompenzace Backend softwarový inženýr in India ve společnosti InMobi se pohybuje od ₹2.45M year pro SDE I do ₹5.6M year pro SDE III. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹3.01M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti InMobi. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
SDE I
₹2.41M
₹2.18M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.4M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti InMobi podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (1.19% za období)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)