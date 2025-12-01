Seznam společností
Inmar
Inmar Manažer datové vědy Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer datové vědy in United States ve společnosti Inmar se pohybuje od $153K do $222K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Inmar. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$174K - $202K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$153K$174K$202K$222K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Inmar?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer datové vědy ve společnosti Inmar in United States představuje roční celkovou odměnu $222,482. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Inmar pro pozici Manažer datové vědy in United States je $153,307.

