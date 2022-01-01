Adresář Společností
Inmar
Inmar Platy

Rozsah platů Inmar se pohybuje od $79,600 v celkové kompenzaci ročně pro Lidské zdroje na spodním konci do $224,400 pro Marketing na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Inmar. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $109K
Vedoucí datové vědy
$188K
Datový vědec
$110K

Finanční analytik
$86.7K
Lidské zdroje
$79.6K
Marketing
$224K
Produktový manažer
$147K
Prodej
$124K
Vedoucí softwarového inženýrství
$159K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Inmar to Marketing at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $224,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Inmar wynosi $124,375.

