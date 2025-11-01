Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Ingram Micro se pohybuje od ₹925K year pro Software Engineer II do ₹1.65M year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹1.11M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ingram Micro. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***