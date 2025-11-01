Seznam společností
Ingram Micro
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Ingram Micro Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Ingram Micro se pohybuje od ₹925K year pro Software Engineer II do ₹1.65M year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹1.11M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ingram Micro. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Jaké jsou kariérní úrovně u Ingram Micro?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Ingram Micro in India představuje roční celkovou odměnu ₹1,650,438. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ingram Micro pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹728,800.

Další zdroje