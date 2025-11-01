Seznam společností
Ingram Micro
  • Produktový designér

  • Všechny platy Produktový designér

Ingram Micro Produktový designér Platy

Kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti Ingram Micro činí $183K year pro Principal Product Designer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $165K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ingram Micro. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobrazit 2 Další úrovně
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u Ingram Micro?

Zahrnuté pozice

UX designer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Ingram Micro in United States představuje roční celkovou odměnu $220,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ingram Micro pro pozici Produktový designér in United States je $161,197.

