Adresář Společností
Infront X
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Infront X Platy

Rozsah platů Infront X se pohybuje od $43,512 v celkové kompenzaci ročně pro Projektový manažer na spodním konci do $181,090 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Infront X. Naposledy aktualizováno: 8/12/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Produktový manažer
$181K
Projektový manažer
$43.5K
Softwarový inženýr
$92.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Technický manažer programu
$161K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Infront X je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $181,090. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Infront X je $126,793.

Doporučené práce

    Pro Infront X nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Coinbase
  • Roblox
  • Spotify
  • Tesla
  • Snap
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje