Kompenzace Datový architekt in Chennai Metropolitan Area ve společnosti Infosys se pohybuje od ₹733K year pro JL3A do ₹732K year pro JL4. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Infosys. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
JL3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
₹733K
₹733K
₹0
₹0
JL4
₹732K
₹699K
₹0
₹33.2K
JL5
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Infosys podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)