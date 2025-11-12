Seznam společností
Infosys
Infosys Full-Stack softwarový inženýr Platy v United States

Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in United States ve společnosti Infosys se pohybuje od $64.4K year pro JL3B do $149K year pro JL6A. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $100K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Infosys. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Začátečnická úroveň)
$64.4K
$64.4K
$0
$0
JL3A
Senior Systems Engineer
$92.6K
$88.3K
$4.3K
$0
JL4
Technology Analyst
$88.5K
$88.5K
$0
$0
JL5
Technology Lead
$99.9K
$99.3K
$22
$607
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Infosys podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti Infosys in United States představuje roční celkovou odměnu $148,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Infosys pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in United States je $100,000.

Další zdroje