Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in India ve společnosti Infosys se pohybuje od ₹509K year pro JL3B do ₹1.61M year pro JL6B. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹947K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Infosys. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
JL3B
₹509K
₹508K
₹1.2K
₹0
JL3A
₹648K
₹626K
₹0
₹21.8K
JL4
₹909K
₹850K
₹0
₹58.9K
JL5
₹1.47M
₹1.4M
₹0
₹62.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Infosys podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)