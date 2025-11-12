Kompenzace Backend softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Infosys se pohybuje od ₹622K year pro JL3B do ₹1.73M year pro JL5. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹969K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Infosys. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
JL3B
₹622K
₹622K
₹0
₹0
JL3A
₹659K
₹645K
₹0
₹14.8K
JL4
₹1.04M
₹1.01M
₹0
₹31.1K
JL5
₹1.73M
₹1.67M
₹29.7K
₹34.2K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Infosys podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)