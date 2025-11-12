Seznam společností
Infosys
Infosys UX designer Platy v United States

Mediánový kompenzační balíček UX designer in United States ve společnosti Infosys činí celkem $88.4K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Infosys. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Mediánový balíček
company icon
Infosys
Product Designer
New York, NY
Celkem za rok
$88.4K
Pozice
L2
Základní
$88.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Infosys?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Infosys podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX designer ve společnosti Infosys in United States představuje roční celkovou odměnu $130,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Infosys pro pozici UX designer in United States je $88,400.

