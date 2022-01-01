Adresář Společností
Infostretch
Infostretch Platy

Rozsah platů Infostretch se pohybuje od $118,000 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $169,150 pro Vedoucí produktového designu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Infostretch. Naposledy aktualizováno: 8/11/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $118K
Informatik (IT)
$136K
Vedoucí produktového designu
$169K

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Infostretch je Vedoucí produktového designu at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $169,150. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Infostretch je $135,675.

Další zdroje