  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Sri Lanka

Infor Softwarový inženýr Platy v Sri Lanka

Kompenzace Softwarový inženýr in Sri Lanka ve společnosti Infor činí LKR 2.78M year pro Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Sri Lanka činí celkem LKR 3.18M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Infor. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
LKR 47.75M

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Časté dotazy

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Infor

Související společnosti

  • CoreLogic
  • Enthought
  • Intrado
  • CentralSquare Technologies
  • FiveBy Solutions
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

