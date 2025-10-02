Kompenzace Softwarový inženýr in Sri Lanka ve společnosti Infor činí LKR 2.78M year pro Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Sri Lanka činí celkem LKR 3.18M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Infor. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
