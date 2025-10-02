Seznam společností
Infor
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Prague Metropolitan Area

Infor Softwarový inženýr Platy v Prague Metropolitan Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Prague Metropolitan Area ve společnosti Infor činí CZK 1.25M year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Prague Metropolitan Area činí celkem CZK 1.31M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Infor. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
CZK 3.5M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Jaké jsou kariérní úrovně u Infor?

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Infor in Prague Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CZK 1,403,914. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infor for the Softwarový inženýr role in Prague Metropolitan Area is CZK 1,137,187.

