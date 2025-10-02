Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Hyderabad Area ve společnosti Infor se pohybuje od ₹667K year pro Associate Software Engineer do ₹1.69M year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Hyderabad Area činí celkem ₹1.21M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Infor. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
