Infor Softwarový inženýr Platy v Canada

Kompenzace Softwarový inženýr in Canada ve společnosti Infor se pohybuje od CA$93.1K year pro Associate Software Engineer do CA$165K year pro Principal Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Canada činí celkem CA$103K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Infor. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
CA$93.1K
CA$93.1K
CA$0
CA$0
Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Team Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Infor?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Infor in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$174,422. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Infor pro pozici Softwarový inženýr in Canada je CA$103,375.

