Kompenzace Softwarový inženýr in Atlanta Area ve společnosti Infor se pohybuje od $99.8K year pro Software Engineer do $131K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Atlanta Area činí celkem $90K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Infor. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
