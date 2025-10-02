Seznam společností
Infobip
  • Croatia

Infobip Softwarový inženýr Platy v Croatia

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Croatia ve společnosti Infobip činí celkem €44.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Infobip. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Infobip
Software Engineer
Zagreb, GZ, Croatia
Celkem za rok
€44.3K
Pozice
Middle
Základní
€42.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.9K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Infobip?

€142K

Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Infobip in Croatia představuje roční celkovou odměnu €57,887. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Infobip pro pozici Softwarový inženýr in Croatia je €42,355.

