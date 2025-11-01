Seznam společností
Info-Tech Research Group
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Projektový manažer

  • Všechny platy Projektový manažer

Info-Tech Research Group Projektový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Projektový manažer in Canada ve společnosti Info-Tech Research Group činí celkem CA$141K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Info-Tech Research Group. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Info-Tech Research Group
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Celkem za rok
CA$141K
Pozice
-
Základní
CA$137K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.1K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Info-Tech Research Group?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Projektový manažer nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti Info-Tech Research Group in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$193,906. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Info-Tech Research Group pro pozici Projektový manažer in Canada je CA$141,415.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Info-Tech Research Group

Související společnosti

  • Google
  • Dropbox
  • SoFi
  • Apple
  • Coinbase
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje