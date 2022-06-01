Adresář Společností
Info-Tech Research Group
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Info-Tech Research Group Platy

Rozsah platů Info-Tech Research Group se pohybuje od $31,990 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $119,710 pro Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Info-Tech Research Group. Naposledy aktualizováno: 8/11/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Projektový manažer
Median $102K
Konzultant v managementu
$61.7K
Prodej
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Softwarový inženýr
$32K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Info-Tech Research Group je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $119,710. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Info-Tech Research Group je $81,643.

Doporučené práce

    Pro Info-Tech Research Group nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Airbnb
  • SoFi
  • Uber
  • Apple
  • Intuit
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje