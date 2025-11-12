Seznam společností
Info Edge
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Full-Stack softwarový inženýr

  • India

Info Edge Full-Stack softwarový inženýr Platy v India

Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in India ve společnosti Info Edge činí ₹1.84M year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹1.77M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Info Edge. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Průměr Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.84M
₹1.7M
₹0
₹141K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobrazit 2 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Info Edge?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti Info Edge in India představuje roční celkovou odměnu ₹2,237,962. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Info Edge pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in India je ₹1,665,459.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Info Edge

Související společnosti

  • Flipkart
  • Microsoft
  • Amazon
  • Spotify
  • LinkedIn
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje