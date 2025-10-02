Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Delhi Area ve společnosti Info Edge se pohybuje od ₹1.8M year pro Senior Software Engineer do ₹4.88M year pro Tech Lead/Team Lead. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Delhi Area činí celkem ₹2.01M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Info Edge. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici