  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Delhi Area

Info Edge Softwarový inženýr Platy v Greater Delhi Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Delhi Area ve společnosti Info Edge se pohybuje od ₹1.8M year pro Senior Software Engineer do ₹4.88M year pro Tech Lead/Team Lead. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Delhi Area činí celkem ₹2.01M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Info Edge. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Info Edge?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Info Edge in Greater Delhi Area představuje roční celkovou odměnu ₹4,877,530. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Info Edge pro pozici Softwarový inženýr in Greater Delhi Area je ₹2,065,751.

