Info Edge
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

  • Greater Delhi Area

Info Edge Produktový manažer Platy v Greater Delhi Area

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in Greater Delhi Area ve společnosti Info Edge činí celkem ₹3.96M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Info Edge. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Info Edge
Product Manager
Noida, UP, India
Celkem za rok
₹3.96M
Pozice
B4
Základní
₹3.96M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Info Edge?

₹13.94M

Platy stážistů

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Produktový manažer at Info Edge in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹4,874,730. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Info Edge for the Produktový manažer role in Greater Delhi Area is ₹3,962,102.

