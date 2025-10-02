Seznam společností
Info Edge
Mediánový kompenzační balíček Datový vědec in Greater Delhi Area ve společnosti Info Edge činí celkem ₹2.53M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Info Edge. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Celkem za rok
₹2.53M
Pozice
4a
Základní
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Info Edge?

₹13.94M

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti Info Edge in Greater Delhi Area představuje roční celkovou odměnu ₹3,877,414. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Info Edge pro pozici Datový vědec in Greater Delhi Area je ₹2,516,122.

