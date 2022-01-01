Seznam společností
Infinidat Platy

Platy ve společnosti Infinidat se pohybují od $35,638 celkové roční kompenzace pro pozici Operace zákaznických služeb in Israel na dolním konci až po $111,440 pro pozici Marketing in United States na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Infinidat. Naposledy aktualizováno: 9/13/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $84.3K

Backend softwarový inženýr

Obchodní analytik
$93.5K
Operace zákaznických služeb
$35.6K

Marketing
$111K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Infinidat je Marketing at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $111,440. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Infinidat je $88,927.

