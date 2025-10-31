Seznam společností
Inetum
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Inetum Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Spain ve společnosti Inetum činí celkem €28.9K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Inetum.

Mediánový balíček
company icon
Inetum
Software Engineer
Bilbao, PV, Spain
Celkem za rok
€28.9K
Pozice
L2
Základní
€28.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Inetum?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Inetum in Spain představuje roční celkovou odměnu €38,012. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Inetum pro pozici Softwarový inženýr in Spain je €28,519.

