Inetum
Inetum Platy

Rozsah platů Inetum se pohybuje od $19,857 v celkové kompenzaci ročně pro Datový analytik na spodním konci do $162,089 pro Obchodní operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Inetum. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $33K

Full-stack softwarový inženýr

Obchodní operace
$162K
Obchodní analytik
$48.8K

Datový analytik
$19.9K
Informatik (IT)
$37K
Konzultant v managementu
$25.2K
Produktový manažer
$30.5K
Projektový manažer
$38.3K
Architekt řešení
$42.1K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Inetum je Obchodní operace at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $162,089. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Inetum je $36,991.

