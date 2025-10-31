Seznam společností
Indus Valley Partners
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Architekt řešení

  • Všechny platy Architekt řešení

Indus Valley Partners Architekt řešení Platy

Průměrná celková kompenzace Architekt řešení in India ve společnosti Indus Valley Partners se pohybuje od ₹509K do ₹708K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Indus Valley Partners. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Průměrná celková kompenzace

₹545K - ₹642K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹509K₹545K₹642K₹708K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Architekt řešení příspěvků v Indus Valley Partners k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Indus Valley Partners?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Architekt řešení nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Datový architekt

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Indus Valley Partners in India představuje roční celkovou odměnu ₹708,275. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Indus Valley Partners pro pozici Architekt řešení in India je ₹508,505.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Indus Valley Partners

Související společnosti

  • Amazon
  • Tesla
  • Netflix
  • Uber
  • Databricks
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje