inDriver
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

inDriver Produktový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in Cyprus ve společnosti inDriver činí celkem €81.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti inDriver. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Mediánový balíček
company icon
inDriver
Product Manager
Limassol, LI, Cyprus
Celkem za rok
€81.2K
Pozice
-
Základní
€81.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti inDriver in Cyprus představuje roční celkovou odměnu €151,740. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti inDriver pro pozici Produktový manažer in Cyprus je €81,158.

Doporučené pozice

