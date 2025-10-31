Seznam společností
inDriver
  Platy
  Produktový designér

  Všechny platy Produktový designér

inDriver Produktový designér Platy

Mediánový kompenzační balíček Produktový designér in Kazakhstan ve společnosti inDriver činí celkem KZT 23.19M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti inDriver. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Mediánový balíček
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Celkem za rok
KZT 23.19M
Pozice
Middle
Základní
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Bonus
KZT 0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u inDriver?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Přispět

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti inDriver in Kazakhstan představuje roční celkovou odměnu KZT 33,351,911. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti inDriver pro pozici Produktový designér in Kazakhstan je KZT 23,186,435.

Další zdroje