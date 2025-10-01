Seznam společností
Indra
  • Platy
  • Hardwarový inženýr

  • Všechny platy Hardwarový inženýr

  • Madrid Metropolitan Area

Indra Hardwarový inženýr Platy v Madrid Metropolitan Area

Mediánový kompenzační balíček Hardwarový inženýr in Madrid Metropolitan Area ve společnosti Indra činí celkem €35K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Indra. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Celkem za rok
€35K
Pozice
L2
Základní
€35K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Indra?

€142K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Přispět

Zahrnuté pozice

Radio Frequency Engineer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Hardwarový inženýr ve společnosti Indra in Madrid Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu €46,644. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Indra pro pozici Hardwarový inženýr in Madrid Metropolitan Area je €29,810.

