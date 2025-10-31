Seznam společností
indie Semiconductor
Mediánový kompenzační balíček Hardwarový inženýr in United States ve společnosti indie Semiconductor činí celkem $160K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti indie Semiconductor. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Mediánový balíček
company icon
indie Semiconductor
IC Design
Aliso Viejo, CA
Celkem za rok
$160K
Pozice
2
Základní
$120K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u indie Semiconductor?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Hardwarový inženýr ve společnosti indie Semiconductor in United States představuje roční celkovou odměnu $314,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti indie Semiconductor pro pozici Hardwarový inženýr in United States je $185,000.

