Adresář Společností
IndiaMART
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

IndiaMART Platy

Rozsah platů IndiaMART se pohybuje od $6,585 v celkové kompenzaci ročně pro Prodej na spodním konci do $28,744 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti IndiaMART. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $13.8K

Full-stack softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $28.7K
Prodej
$6.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Rizikový kapitálový investor
$11.8K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti IndiaMART je Produktový manažer s roční celkovou kompenzací ve výši $28,744. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti IndiaMART je $12,839.

Doporučené práce

    Pro IndiaMART nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • SoFi
  • Square
  • Stripe
  • Flipkart
  • Lyft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje