Kompenzace Produktový manažer in Greater Tokyo Area ve společnosti Indeed se pohybuje od ¥1.41M year do ¥43.94M. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Tokyo Area činí celkem ¥28.37M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Indeed. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L3
¥24.66M
¥14.41M
¥8.3M
¥1.95M
L4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Indeed podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
Ve společnosti Indeed podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)
33.4% nabývá v 3rd-ROK (8.35% čtvrtletně)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.