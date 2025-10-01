Seznam společností
Indeed
Indeed Datový vědec Platy v Greater Dublin Area

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Indeed. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Potřebujeme již jen 4 dalších Datový vědec příspěvků v Indeed k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

€142K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $).

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Indeed podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Indeed podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.4% nabývá v 3rd-ROK (8.35% čtvrtletně)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti Indeed in Greater Dublin Area představuje roční celkovou odměnu €165,031. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Indeed pro pozici Datový vědec in Greater Dublin Area je €70,238.

Další zdroje