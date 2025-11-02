Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Zákaznický servis in India ve společnosti Indeed se pohybuje od ₹769K do ₹1.12M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Indeed. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

₹882K - ₹1.01M
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Indeed podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Indeed podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.4% nabývá v 3rd-ROK (8.35% čtvrtletně)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Zákaznický servis ve společnosti Indeed in India představuje roční celkovou odměnu ₹1,119,704. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Indeed pro pozici Zákaznický servis in India je ₹768,610.

