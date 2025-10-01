Seznam společností
Indeed
Indeed Obchodní operace Platy v New York City Area

Mediánový kompenzační balíček Obchodní operace in New York City Area ve společnosti Indeed činí celkem $143K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Indeed. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Indeed
Senior Strategist, Client Strategy & Insights
New York, NY
Celkem za rok
$143K
Pozice
-
Základní
$115K
Stock (/yr)
$12K
Bonus
$16K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Indeed?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Indeed podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Indeed podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.4% nabývá v 3rd-ROK (8.35% čtvrtletně)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní operace ve společnosti Indeed in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $228,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Indeed pro pozici Obchodní operace in New York City Area je $140,000.

