  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Bengaluru

Incred Finance Softwarový inženýr Platy v Greater Bengaluru

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Incred Finance činí celkem ₹30.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Incred Finance. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹30.5K
Pozice
Senior
Základní
₹26.9K
Stock (/yr)
₹2K
Bonus
₹1.7K
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Incred Finance?

₹160K

Časté dotazy

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Softwarový inženýr pozīcijai Incred Finance in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹6,712,971. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Incred Finance Softwarový inženýr pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹2,462,941.

