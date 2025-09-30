Seznam společností
Incorta
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Cairo

Incorta Softwarový inženýr Platy v Greater Cairo

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Cairo ve společnosti Incorta činí celkem EGP 1.48M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Incorta. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Celkem za rok
EGP 1.48M
Pozice
Senior
Základní
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Incorta?

EGP 7.88M

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwarový inženýr hos Incorta in Greater Cairo ligger på en årlig samlet kompensation på EGP 5,829,211. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Incorta for Softwarový inženýr rollen in Greater Cairo er EGP 1,477,620.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Incorta

Související společnosti

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Zilliant
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje