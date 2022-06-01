Adresář Společností
Included Health
Included Health Platy

Rozsah platů Included Health se pohybuje od $114,570 v celkové kompenzaci ročně pro Finanční analytik na spodním konci do $332,655 pro Obchodní operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Included Health. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Full-stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $219K
Administrativní asistent
$125K

Obchodní operace
$333K
Datový analytik
$134K
Datový vědec
$325K
Finanční analytik
$115K
Produktový designér
$186K
Manažer programu
$208K
Projektový manažer
$137K
Náborový pracovník
$166K
Vedoucí softwarového inženýrství
$265K
UX výzkumník
$286K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

U společnosti Included Health podléhají Akciové/kapitálové granty 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Included Health je Obchodní operace at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $332,655. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Included Health je $197,003.

